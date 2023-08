Ternana-Sampdoria gara a rischio? Le tifoserie gemellate: "Non vietate questo abbraccio"

Nonostante un fortissimo gemellaggio tra le tifoserie l'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha inserito Ternana-Sampdoria tra le gara a rischio. Decisione che prevede delle limitazioni per la vendita dei biglietti ai sostenitori blucerchiati.

L'osservatorio scrive: "Alla luce delle turbative poste in essere dai tifosi sampdoriani, in occasione degli incontri amichevoli Alessandria-Sampdoria e Sampdoria-Rappresentativa Valtellinese, non potendosi escludere che si ripetano analoghi episodi per l'incontro di Serie B Ternana-Sampdoria, in programma il 19 agosto". Viene disposta quindi la "vendita dei tagliandi per i residenti della Regione Liguria esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori della tessera di fidelizzazione della società ‘Unione Calcio Sampdoria". Richiesto anche un impiego adeguato di steward e il rafforzamento dei servizi di prefiltraggio e filtraggio.

La Federclubs ha lanciato un appello, chiedendo di fare un passo indietro, in un comunicato congiunto con il Centro Coordinamento Ternana Clubs e il Ternana Club Rocca Rossoverde. "Sabato 19 agosto, ore 20:30, prima di campionato - si legge -: da settimane ci prepariamo per questo appuntamento, una festa tra amici, con alcuni gruppi gemellati. Reduci da annate difficili, dove le rispettive tifoserie sono state i veri fari a difesa della maglia contro tutte le avversità, siamo pronti a riabbracciarci dopo 20 anni dall’ultimo incontro in campionato. Sarà una festa appunto, la miglior pubblicità per il calcio che amiamo, che è condivisione, superamento delle barriere. Per questo assieme diciamo: non vietate questo abbraccio. Auspichiamo che prevalga il buon senso e la partita sia libera e senza restrizioni di sorta.