Ternana-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Lucarelli e Pirlo

Archiviata la vittoria ai calci di rigore contro il Sudtirol in Coppa Italia la Sampdoria è pronta per il debutto in Serie B. Squadra ancora in costruzione, manca solo l'ufficialità per l'arrivo di Sebastiano Esposito, attaccante ex Bari e Inter e della nazionale Under 21. Ternana-Sampdoria si giocherà allo stadio Libero Liberati sabato 19 agosto alle ore 20:30, non sono mancate le polemiche per la scelta dell'osservatorio sulle manifestazioni sportive di inserire la gara tra quelle a rischio. Le due tifoserie sono infatti legate da uno storico gemellaggio.

Ternana-Sampdoria, le scelte di Lucarelli

La Ternana di Lucarelli ha esordito con una sconfitta in Coppa Italia contro la Salernitana. A livello di formazione il tecnico delle Fere deve fare a meno del centrocampista Labojko che deve scontare una squalifica risalente allo scorso playout, al suo posto potrebbe giocare Damian. Per il resto probabile conferma della formazione di coppa.

Ternana-Sampdoria, le scelte di Pirlo

Ancora out Borini e Ricci, la formazione potrebbe essere molto simile a quella che ha affrontato il Sudtirol. Tra le novità il possibile debutto di Stankovic al posto di Ravaglia mentre in difesa le scelte al centro sono abbastanza obbligate con Ferrari e Murru, sugli esterni si va verso la conferma di Giordano e Depaoli. A centrocampo Verre, Yepes e Benedetti, mentre in attacco c'è qualche nodo da sciogliere. De Luca e La Gumina si giocano la maglia da punta centrale, Delle Monache in vantaggio su Pedrola e Leris a chiudere il tridente.

Ternana-Sampdoria, le probabili formazioni

Ternana (3-5-2): Iannarilli, Diakitè, Bogdan, Celli; Casasola, Damian, Proietti, Favasuli, Corrado; Ferrante, Falletti. All. Lucarelli.

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Giordano, Murru, Ferrari, Depaoli; Verre, Yepes, Benedetti; Benedetti, La Gumina, Leris. All. Pirlo.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.

Calcio d'inizio: sabato 19 agosto 2023, ore 20:30.

Dove vedere Ternana-Sampdoria in diretta TV e streaming: Sky Calcio 254 in tv, Dazn, Now e Sky Go in streaming.