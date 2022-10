Ternana-Genoa, le probabili formazioni: le scelte di Lucarelli e Blessin

Sabato alle 16,15 al Liberati, stadio che va verso il tutto esaurito con oltre 10mila presenza e mile tifosi rossoblu, va in scena il big match della decima giornata di Serie B. Il Genoa, secondo in classifica con 18 punti insieme a Reggina, Frosinone e Bari, cercherà di scavalcare la capolista Ternana a quota 19. I padroni di casa sono la squadra del momento in cadetteria e arrivano da cinque vittorie di fila. Il Grifone però non è da meno, Blessin in campionato è reduce da quattro risultati utili consecutivi, tre vittorie e un pareggio, e ha passato anche il turno in Coppa Italia in settimana battendo la Spal 1-0.

Ternana-Genoa: le scelte di Lucarelli

La settimana della Ternana è stata un mix tra buone e cattive notizie, Lucarelli ha recuperato Agazzi e l'ex di turno Favilli, già a quota 3 gol in campionato, ma ha visto fermarsi sia Coulibaly che Mazzarani, indisponibili per la gara al pari di Capuano. Le Fere potrebbero scendere in campo con la stessa formazione che ha sbancato Benevento quindi con il 4-3-2-1 con Donnarumma sostenuto da Palumbo e Partipilo. Alle spalle del terzetto offensivo la manovra sarà orchestrata da Di Tacchio, mentre in difesa si giocano il posto Sorensen e Diakite.

Ternana-Genoa: le scelte di Blessin

Problemi in difesa per Blessin che non avrà a disposizione l'infortunato Ilsanker e lo squalificato Bani. Al loro posto spazio a Dragusin, promossa ormai titolare a tutti gli effetti, e Vogliacco che ha sempre fatto la sua parte quando è stato chiamato in causa. Per il resto difficile che il tecnico tedesco tocchi l'undici titolare in una gara così importante. Rispetto alla Coppa Italia quindi si rivedono Sabelli, Strootman, Aramu e Coda. Alle spalle del bomber a sinistra sulla linea dei trequartisti solito ballottaggio Jagiello-Yalcin con il primo in leggero vantaggio.

Ternana-Genoa: le probabili formazioni

Ternana (4-3-2-1) Iannarilli, Mantovani, Sorensen, Bogdan, Corrado; Paghera, Di Tacchio, Cassata; Palumbo, Partipilo; Donnarumma.

Genoa (4-2-3-1) Martinez, Sabelli, Dragusin, Vogliacco, Pajac; Strootman, Frendrup; Jagiello, Aramu, Gudmundsson; Coda.