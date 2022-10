Ternana-Genoa 1-2: Coda firma la rimonta, Grifone primo

Un'ora di sofferenza, poi entra Strootman, si scatena Coda, e il Genoa ribalta la Ternana. Finisce 1-2 al Liberati una gara difficile per la squadra di Blessin che va sotto colpita nel primo tempo dall'ex Favilli e poi fino a metà ripresa non riesce a rispondere. A poco più di dieci minuti dal termine si scatena però Coda che ribalta la gara e lancia il Grifone al primo posto con 21 punti insieme al Frosinone.

Ternana-Genoa 1-2, la cronaca

La grande sorpresa dell'undici iniziale di Blessin è la presenza in campo di Badelj al posto di Strootman, per il resto torna titolare Yalcin a sinistra al posto di Jagiello mentre in difesa si piazza Vogliacco al posto dello squalificato Bani. Ritmi subito alti in un Liberati con oltre diecimila tifosi, di cui mille rossoblu, e prima occasione del Genoa al 5' con Aramu che punta l'angolino basso con il suo sinistro ma Iannarilli è attento. La Ternana reagisce con i due ex, al 9' Cassata mette in mezzo per Favilli che calcia alto e cinque minuti dopo è ancora il centravanti a provarci con un sinistro potente ma centrale respinto da Martinez.

La gara continua in maniera molto equilibrata, la Ternana non è ai piani alti per caso e il Genoa nella parte centrale del tempo va un po' in difficoltà soprattutto in mediana dove Frendrup e Badelj sono in inferiorità numerica. Gli ospiti però hanno Coda che è sempre un valore aggiunto per la categoria ed è proprio lui al 25' a "sparare" con il destro, ma Iannarilli è ancora bravo a respingere. Il Grifone sale di colpi e cinge d'assedio l'area delle Fere con Pajac in continua proiezione offensiva e un pressing altissimo che non lascia respirare gli avversari, ma dura solo qualche minuto. Al 34' il VAR interviene per annullare un gol alla Ternana per fuorigioco di Sorensen che fa la sponda per Partipilo, ma l'ex Juve è più avanti di tutti. La più grande occasione della prima frazione è ancora di marca rossoverde con Falletti che di destro sgancia un missile dalla traiettoria beffarda con Martinez bravo a deviare sulla traversa. E'il preludio al gol dei padroni di casa, è il 44' Diakité scende a destra e mette in mezzo un pallone morbido per la testa di Cassata che fa da sponda per Favilli, per l'ex di turno è un gioco da ragazzi appoggiare in rete l'1-0 con la difesa del Genoa colpevolmente ferma. Il Grifone è in grande difficoltà e il duplice fischio è una liberazione.

Nella ripresa, dopo un tentativo alto di Cassata, il Genoa prende in mano il pallino del gioco ma non riesce mai a trovare l'imbucata nelle sue trame offensive. Blessin dopo dieci minuti senza occasioni prova a cambiare: fuori l'anonimo Yalcin e un buon Frendrup, dentro Puscas e Strootman. Ed è proprio l'olandese al 70' a suonare la carica con un sinistro da lontano che Iannarilli disinnesca insieme alla traversa. L'episodio chiave arriva però due minuti dopo, Iannarilli non trattiene un pallone su cui si fionda Coda che viene atterrato dal portiere, per Doveri è rigore e il bomber rossoblu non sbaglia per l'1-1. E'solo il primo squillo per Coda che appena due minuti dopo vince la lotta di fisico con Sorensen e poi con un bel tocco sotto batte ancora Iannarelli ribaltado la gara.

Lucarelli a questo punto si gioca il tutto e per tutto, dentro Moro e Donnarumma in attacco e assalto alla porta di Martinez che però non rischia più di tanto fino alla fine quando è in realtà è Aramu a sbagliare il terzo gol in maniera clamorosa. Finisce 1-2 ed è una vittoria che vale tantissimo per il Grifone che adesso è primo in classifica.

Ternana-Genoa 1-2 | Tabellino e voti

Reti: 44' Favilli, 76' e 78' Coda

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli 6; Diakité 6 (84' Moro s.v.), Mantovani 6, Sørensen 5,5, Corrado 6; Falletti 6,5 (61' Agazzi) 6, Di Tacchio 6 (84' Donnarumma s.v.), Cassata 6 (70' Celli 5,5); Partipilo 7 Palumbo 7; Favilli 6,5 (70' Pettinari).

Genoa (4-2-3-1): Martinez 6,5; Sabelli 6, Dragusin 6, Vogliacco 6, Pajac 6 (42' Czyborra 5,5); Frendrup 6,5 (58' Strootman 7), Badelj 5,5; Yalçin 5 (58' Puscas 5,5), Aramu 5, Gudmundsson 5,5 (Touré s.v.); Coda 8 (92' Portanova s.v.).

Arbitro: Doveri di Roma

Note: ammoniti Martinez, Favilli, Espulso: Lucarelli (all.Ternana)