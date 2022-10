Ternana-Genoa 1-2, le pagelle: Coda fenomenale, Strootman ago della bilancia, Aramu delude

Il Genoa vince contro la Ternana 2-1 in trasferta in rimonta. L'ex di turno Favilli nel primo tempo porta avanti suoi, poi nella ripresa si scatena Coda che in due minuti ribalta tutto. Il bomber rossoblu è il migliore in campo perché, nonostante il poco aiuto dei compagni, trova due guizzi che cambiano la partita: prima conquista e segna il rigore dell'1-1 e poi infila anche il raddoppio.

I tre punti di oggi valgono il primato in classifica per il Genoa che non deve ringraziare solo Coda. L'ingresso nel secondo tempo di Strootman infatti regala nuova linfa ad una squadra che fino a quel momento è stata lenta e prevedibile. Male i giocatori di fantasia schierati da Blessin, Aramu e Yalcin non incidono e anche Gudmundsson oggi non regala grandi guizzi.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.