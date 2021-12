Teramo-Entella, probabili formazioni: le scelte di Volpe

L’Entella torna in campo per l’ultima gara del 2021 della Serie C, girone B. I chiavaresi reduci dal pareggio e dalla sconfitta con Fermana e Reggiana, due sfide ricche di rimpianti, rilancia l’assalto alle posizioni più alte della classifiche contro un Teramo in caduta libera. I prossimi avversari hanno perso le ultime due gare subendo ben nove gol.

Le probabili formazioni di Teramo-Entella

Gennaro Volpe studia le mosse per tornare alla vittoria e potrebbe accantonare l’idea di fare turnover nonostante gli impegni ravvicinati. In porta, con Borra ancora non al meglio, ci sarà Paroni, davanti a lui forfait per Silvestre e quindi ritorno dal primo minuto di Pellizzer con Coppolaro mentre sugli esterni spazio a Cleur e Pavic.

A centrocampo inamovibili Rada e Paolucci, dovrebbe toccare a Karic chiudere il reparto. I dubbi della vigilia sono quinti quasi tutti in attacco, Capello dovrebbe riuscire a tenersi la maglia da titolare a scapito di Schenetti, Lescano tornerà a giocare dal primo minuto, al suo fianco probabile la conferma di Merkaj, il più in forma del gruppo.

Teramo (3-5-2) Perucchini; Bellucci, Soprano, Piacentini; Hadziosmanovic, Mango, Vieero, Fiorani, Rillo; Bernardotto, Biriligea

Entella (4-3-1-2) Paroni, Cleur, Pellizzer, Coppolaro, Pavic; Karic, Paolucci, Rada; Capello; Merkaj, Lescano