Teramo-Entella 0-2, Volpe: “Abbiamo il diritto e il dovere di pensare in grande”

Dopo il pari con le Fermana e la sconfitta interna con la Reggiana, l’Entella torna al successo contro il Teramo 2-0. Un gol per tempo per rilanciarsi in classifica e per chiudere al meglio il 2021, un anno difficile per i chiavaresi che prima sono retrocessi dalla Serie B e poi hanno iniziato non nella maniera migliore la Serie C.

La cronaca di Teramo-Entella 0-2

Dopo un’occasione per parte nei minuti iniziali è l’Entella a passare, è il ventincinquesimo e Morosini si gira su cross di Karic e infila l’1-0. La sfida continua senza troppi sussulti e allora nella ripresa i chiavaresi chiudono i conti: il gol dello 0-2 arriva al sessantesimo minuto, appena entrato Capello suggerisce per Merkaj sul secondo palo, colpo di testa del numero 33, tenta un salvataggio sulla linea un difensore del Teramo ma l’arbitro indica il cerchio di centrocampo. Raddoppio biancoceleste e secondo gol consecutivo per Merkaj.

Volpe commenta Teramo-Entella 0-2

“Meritavamo di chiudere il 2021 con una vittoria”, spiega il Mister, “nelle ultime due partite avevamo raccolto molto meno rispetto a quello che avremmo meritato e avevo chiesto alla squadra uno sforzo ulteriore per regalarci un Natale sereno. Oggi con l’inizio del girone di ritorno per noi parte un nuovo campionato. Abbiamo il dovere e il diritto di pensare in grande e di provare a fare meglio rispetto a questa prima parte di stagione. È vero, soprattutto nei primi mesi abbiamo avuto diverse difficoltà, ma questo gruppo non ha mai mollato, si è sempre allenato al massimo e sono felice che i risultati inizino a essere dalla nostra parte”.