La Genova Calcio scivola con il Taggia e ora è seconda

Si ferma la corsa della Genova Calcio nel campionato di Eccellenza girone A. I genovesi perdono contro il Taggia 1-0 e vengono scavalcati in classifica dalla Cairese che ha la meglio 2-1 contro il Ventimiglia. Ora i biancorossi sono a meno uno dalla prima posizione e proveranno a riconquistarla domenica prossima in casa contro il Pietra Ligure.

La sfida è bella e vibrante, le emozioni non mancano anche perché il Taggia, in piena lotta per un posto ai playoff è formazione che gioca un bel calcio e anche questa volta non si smentisce. Nel primo tempo sono proprio i padroni di casa ad andare vicino alla rete colpendo una traversa e una grossa occasione per gli ospiti con la difesa avversara a respingere sulla linea.

Vivace anche la ripresa in cui è la Genova Calcio a colpire un legno con Lupi ma è il Taggia a passare con la rete al 75? che deciderà poi il match. Nell?ultimo quarto d?ora infatti l?ex capolista non riesce a trovare il guizzo per andare almeno a pareggiare la sfida e così per ora abdica al trono della categoria, ma solo per una settimana, tra sette giorni si torna in campo e la graduatoria potrebbe cambiare ancora, come fatto tra l?altro più volte nelle ultime giornate.