Il Campomorone Sant'Olcese non va oltre il pareggio contro il Taggia

Il Campomorone Sant'Olcese scappa ma non basta, il Taggia lo riprende nel finale e la il recupero della diciassettesima giornata di Eccellenza termina 1-1. Gli ospiti hanno così accarezzato il sogno di vincere e di portarsi al secondo posto e invece con questo punto salgono a quota 36 in quarta posizione insieme alla Cairese e dietro alla capolista Albenga, alla Lavagnese e al Forza e Coraggio.

La cronaca di Taggia-Campomorone Sant'Olcese 1-1

La sfida di questa sera ci mette un bel po' a decollare, per tutti i primi quarantacinque minuti infatti lo spettacolo latita e insieme a lui le emozioni, in pratica non succede nulla e così le due squadre vanno sotto le docce sullo 0-0.

La ripresa invece è decisamente più brillante ed è il Campomorone Sant'Olcese a partire con il piede sul'acceleratore, ma non è fortunato: dopo un quarto d'ora circa Chiarabini ci prova dalla sinistra ma il suo tiro finisce sul palo. E' il preludio alla rete del vantaggio ospite che arriva al 62' al termine di un'azione "volante" con doppio colpo di testa ad imbeccare Salvini bravo ad anticipare il portiere avversario e sbloccare la gara. I padroni di casa, bisognosi di punti per cercare di uscire dalla zona playout, però non ci stanno a dieci minuti dal termine pareggiano con Sina, è il gol del definitivo 1-1.

Domenica prossima il Campomorone torna in campo e ospita l'Arenzano, formazione che ha 33 punti e domenica scorsa ha battuto 2-1 il Rapallo grazie a super Rampini.