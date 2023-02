Super Bowl, Bagatta al commento con maglia Samp: "Celebriamola, ci attende il nulla"

Curioso intermezzo nella lunga diretta di Dazn dedicata al Super Bowl, la finale del campionato della National Football League (Nfl) che nell'immaginario collettivo degli Stati Uniti assegna il titolo di campione del mondo di questo sport. A raccontare il match più seguito del mondo Matteo Gandini e Roberto Gotta e uno studio molto nutrito, collegati da casa anche il Giuseppe Cruciani e Guido Bagatta.

E proprio Guido Bagatta, popolare conduttore televisivo e radiofonico, si è presentato con una maglia 'vintage' della Sampdoria, senza nascondere l'amarezza per la situazione attuale dei colori blucerchiati. "Una maglietta nostalgica celebrativa del nulla futuro che ci aspetta" ha detto. Dallo studio sono arrivate parole di conforto e lui ha aggiunto: "Situazione triste, ma purtroppo per adesso è così". Guido Bagatta è nato a Milano, ma non ha mai nascosto la sua passione per la Sampdoria. In passato spiegò di essersi innamorato dei colori blucerchiati negli anni '70 e di considerarsi un ligure d'adozione in virtù delle vacanze estive a Santa Margherita Ligure con i nonni.

Il Super Bowl 2023 è stato vinto dai Kansas City Chiefs di Pat Mahomes con una storica rimonta suii Philadelphia Eagles. Il risultato finale, 38-35, ha premiato la squadra del Missouri grazie al calcio decisivo di Butker a otto secondi dalla fine.