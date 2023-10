Samp, Legrottaglie duro: "Penalizzati da scelte arbitrali, il rigore andava rivisto al var"

Parole dure di Nicola Legrottaglie al termine di Sudtirol-Sampdoria. La formazione blucerchiata ha perso 3-1 nel finale dopo essere andata in vantaggio con un goal di Facundo Gonzalez. Al 77' il pareggio di Odogwu, nel recupero un dubbio calcio di rigore per un fallo su Merkaj a ribaltare tutto e poi anche il goal del 3-1 in contropiede di Pecorino. Il responsabile dell'area tecnica blucerchiata ha chiesto rispetto e ha contestato la scelta del direttore di gara di non andare a rivedere l'episodio chiave della partita, il fallo di Ghilardi in area, al monitor del Var.

"Il 3-1 non rispetta quanto si è visto in campo - ha detto Legrottaglie - il Sudtirol è stato bravo a capovolgere una situazione negativa, ma c'è stata una grande disattenzione da parte della squadra arbitrale. Tutti possono sbagliare, a me sembrano abbastanza chiare le immagini, ma comunque il problema è non utilizzare la review al monitor prima di prendere una decisione cruciale per le sorti del match. Avesse rivisto le immagini e confermato la decisione saremmo andati sul piano delle opinioni diverse, ma così non va bene".

"Non andare a rivedere quell'episodio - ha aggiunto il responsabile area tecnica della Samp - ha poi scatenato le proteste e la rabbia dei nostri ragazzi. Devono cambiare le regole. Sugli episodi chiave delle gare sarebbe giusto andare sempre a rivedere al monitor le scelte degli arbitri. Deve cambiare il trend". E infine sulla partita: "Siamo andati in vantaggio senza mai rischiare nulla prima, poi sembravamo in controllo. Sul goal subito abbiamo sbagliato e loro si sono galvanizzati. Siamo dispiaciuti, non meritavamo la sconfitta".