Sudtirol-Sampdoria 3-1: ennesima rimonta, rigore e beffa nel recupero

Finale beffa ed ennesima rimonta subita dalla Sampdoria. Il Sudtirol si conferma squadra scorbutica e cinica e nel quarto d'ora finale ribalta lo svantaggio e conquista i tre punti davanti ai propri tifosi. Primo tempo avaro di emozioni con la formazione blucerchiata a fare gioco e a provarci senza troppa convinzione. Nella ripresa sblocca il risultato Facundo Gonzalez su sviluppi di calcio d'angolo, poi la squadra di Pirlo sembra controllare le sfuriate avversarie. Al 77', però, arriva il pareggio di Odogwu e nel finale succede di tutto. Borini spreca da dentro l'area una buona palla-goal (89') e al 94' Ghilardi commette fallo in area di rigore su Merkaj e Casiraghi firma il sorpasso. Arrembaggio finale con i blucerchiati sbilanciati e in contropiede al 98' arriva anche il terzo goal di Pecorino, che fissa il definitivo 3-1.

Sudtirol-Sampdoria 3-1, le pagelle

Sudtirol-Sampdoria 3-1, la cronaca

Primo tempo con la Sampdoria in pressione: Verre e Kasami calciano alto dal limite nei primi dieci minuti, poi ci prova anche Borini al 12' ma Poluzzi para a terra. Kasami ci riprova al 22' ma la mira, ancora una volta, è difettosa. Poi match intenso, ma senza grosse occasioni, fino al 43' quando Esposito, su sviluppi di corner, prova il tiro dalla distanza, il portiere avversario però non si fa sorprendere e blocca.

Riparte convinta la Sampdoria che bussa con un tiro-cross di Depaoli al 48' e passa in vantaggio al 53' con un colpo di testa di Facundo Gonzalez dopo un calcio d'angolo calciato da Verre, Poluzzi tocca ma non evita il goal. Esplode 'la Sud' in trasferta. Il Sudtirol reagisce e ci prova al 56' con un tiro di Casiraghi che termina sul fondo, blucerchiati che replicano con un tiro sballato di Kasami al 63'. A questo punto cambia qualcosa Pirlo con Askildsen che rileva Verre per provare a rimpolpare il centrocampo, i blucerchiati cercano di controllare ma al 77' arriva il pareggio dei padroni di casa: girata in area di rigore di Odogwu, palla che sbatte sulla traversa e poi sulla linea, Merkaj di testa ribadisce in rete, ma la sfera aveva già oltrepassato la linea al primo tentativo. Altri cambi con De Luca e Girelli per Esposito e Kasami. Nel finale Cisco in contropiede pizzica la traversa con un tiro-cross (85'), Borini di controbalzo trova invece la parata a terra del portiere (89'). Nel recupero La Gumina e Ricci prendono il posto di Borini e Yepes, incursione di Vieira al 91' con deviazione decisiva in corner di Vinetot e al 93' calcio di rigore concesso per un fallo (dubbio) di Ghilardi su Merkaj. Dal dischetto Casiraghi non sbaglia, poi tentativo di arrembaggio e contropiede letale di Pecorino che fissa addirittura il 3-1.

Sudtirol-Sampdoria 3-1, video goal e highlights

In attesa del video ufficiale.

Sudtirol-Sampdoria 3-1, il tabellino

Reti: 53' Facundo Gonzalez, 77' Odogwu, 94' Casiraghi (rig.), 98' Pecorino

Sudtirol (4-4-2): Poluzzi 6; Giorgini 6, Masiello 6.5, Davì 6, Vinetot 6.5; Peeters 5.5, Ciervo 5.5 (62' Cisco 6.5), Tait 6 (88' Broh sv), Rover 6 (54' Merkaj 7); Odogwu 6.5 (88' Pecorino 6.5), Rauti 5 (46' Casiraghi 6.5) All. Bisoli.

Sampdoria (4-3-1-2): Stankovic 6; Depaoli 5.5, Ghilardi 5, Gonzalez 6, Giordano 5.5; Kasami 6 (81' Girelli 5.5), Yepes 6 (90' Ricci sv), Vieira 6.5; Verre 6 (65' Askildsen 6); Esposito 5 (81' De Luca 6), Borini 5.5 (90' La Gumina sv). All. Pirlo.

Arbitro: Pezzuto di Lecce.

Note: ammoniti Rover, Davì, Kasami, Facundo Gonzalez, Tait. Espulso Pirlo dalla panchina.