Sudtirol-Sampdoria 3-1, pagelle: Esposito e Borini non pungono

La Sampdoria subisce l'ennesima rimonta stagionale e perde 3-1 contro il Sudtirol. Partita non bellissima nel primo tempo con i blucerchiati a fare gioco senza trovare però il varco giusto per passare in vantaggio. Nella ripresa sblocca invece il risultato su sviluppi di calcio d'angolo Facundo Gonzalez con un perentorio colpo di testa.

I blucerchiati sembrano in grado di controllare le sfuriate di un Sudtirol che non tira praticamente mai in porta fino al 77', quando Odogwu trova lo spazio per girarsi in area, palla che sbatte sulla traversa e poi torna in campo, Merkaj ribadisce in rete, ma la sensazione netta è che la sfera avesse già oltrepassato la linea in occasione del primo tentativo. Nel finale succede di tutto. Borini spreca da dentro l'area una buona palla-goal (89') e al 94' Ghilardi commette fallo in area di rigore su Merkaj. Casiraghi dal dischetto firma il sorpasso e i ragazzi di Pirlo provano a gettarsi in avanti in maniera disperata. In contropiede al 98' Pecorino fissa il 3-1.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.