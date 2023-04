Sudtirol-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Bisoli e Gilardino

In un Druso tutto esaurito ormai da giorni, il Genoa sfida lunedì 1 maggio alle 15 il Sudtirol, sorpresa del campionato. Bisoli e Gilardino sono subentrati a stagione in corso e hanno risolto i problemi delle due squadre con il Grifone che viaggia veloce verso la Serie A grazie al secondo posto e una striscia positiva con 11 risultati utili consecutivi e sei vittorie nelle ultime sette comprese le ultime due con Perugia e Cittadella. Gli avversari di turno non conquistano l'intera posta da quattro gare con due pareggi e due sconfitte ma continuano la loro stagione da sogno con il quarto posto da neopromossa.

Sudtirol-Genoa: le scelte di Bisoli

Bisoli punterà ancora sul suo 4-4-2 in cui l'elemento più interessante è il centravanti tutto muscoli e gol Odogwu. Insieme a lui in attacco dovrebbe giocare Mazzocchi al momento favorito su Rover, gioiellino nel mirino di alcuni club di Serie A per la prossima estate. Probabile l'inserimento nel cuore della difesa dell'ex di turno Masiello.

Sudtirol-Genoa: le scelte di Gilardino

Formazione titolare anche per Gilardino che non si priva dei tanti diffidati (Strootman, Gudmundsson, Badelj, Sturaro e Aramu). Nel 3-5-2 del tecnico non ci saranno novità rispetto al recente passato, Criscito giocherà a sinistra visti i forfait di Czyborra, Pajac e Haps, dall'altra parte ci sarà Sabelli. In mediana dovrebbe tornare Sturaro e sembra essere pronto anche Badalj nonostante l'influenza che lo ha colpito sabato. Non si tocca la coppia gol Coda-Gudmundsson.

Sudtirol-Genoa: le probabili formazioni

Sudtirol (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli; De Col, Tait, Schiavone, Lunetta; Odogwu, Mazzocchi

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Strootman, Badelj, Sturaro, Criscito; Gudmundsson, Coda

Sudtirol-Genoa in diretta tv e streaming

Saranno come sempre molti i modi per seguire la sfida. In tv la diretta sarà affidata a Sky, mentre per lo streaming saranno attivi Sky Go, Now TV e poi ancora DAZN, Helbiz Live e Onefootball.