Sudtirol-Genoa 0-0: punto d'oro per il Grifone, la A è sempre più vicina

Nessun gol al Druso tra Sudtirol e Genoa in una gara dai ritmi non elevati e con solo un paio di guizzi che potevano cambiare la storia della partita. Nel primo tempo è super Martinez su Odogwu, nella ripresa è invece sfortunato Gudmundsson che vede la sua conclusione schiantarsi sul palo a portiere battuto. Per il Grifone è comunque un ottimo punto, utile a mantenere il secondo posto e a tenere a sei punti di distanza il Bari fermato in casa dal Cittadella, la Serie A è sempre più vicina.

Sudtirol-Genoa 0-0 , la cronaca

Gilardino conferma buona parte della squadra che ha battuto il Cittadella, doppio cambio solo a centrocampo dove Sturaro torna al fianco di Badelj e Strootman, mentre Frendrup viene dirottato a destra al posto di Sabelli. Il Sudtirol prende in mano le operazione in avvio, tanto possesso palla e poco più nei primi dieci minuti che sono puramente di studio tra le due formazioni. La prima occasione è dei padroni di casa con Casiraghi che al 13' direttamente da calcio d'angolo colpisce la parte esterna della rete. Il Genoa cresce con il passare dei minuti ma lo spettacolo latita, ci prova Gudmundsson in due occasioni, mentre dall'altra parte è il difensore goleador Zaro a tentare il colpo grosso, ma senza fortuna, e così i portieri sono entrambi inoperosi per tutta la prima metà della frazione. I ritmi restano molto bassi, il Grifone dal 20' in poi prende possesso del pallone mentre il Sudtirol aspetta e così la partita diventa noiosa e senza spunti. Al 42' miracolo di Martinez che ferma il tocco da pochissimi passi di Odogwu salvando la sua porta dall'1-0. Un minuto dopo ancora Sudtirol con Zaro che di testa tocca la traversa.

Gilardino cambia subito, dentro Ekuban e fuori Coda, ma al 47' il primo brivido è ancora con Martinez che esce sui piedi di Rover dopo l'ottima azione personale di Odogwu che salta netto un Vogliacco non in grande spolvero. Un minuto dopo di ferma Criscito per infortunio, al suo posto entra Hefti con Frendrup che va a sinistra. Al 53' il Sudtirol infila la palla in rete al termine di una mischia furibonda ma l'arbitro fischia il classico fallo di confusione, decisione che sembra giusta perché almneo cinque giocatori vanno a contatto prima che la palla valichi la linea sul tocco di Masiello. Il Genoa non riesce a costruire mentre i padroni di casa ci provano ancora con il colpo di testa di Belardinelli che finisce alta sulla porta di Martinez. Al 64' prima occasione per il Genoa con Gudmundsson che dal limite di destro batte Poluzzi ma il pallone colpisce in pieno il palo. Al 74' altra occasione rossoblu ma la girata al volo di Badelj finisce fuori non di molto. Nel finale Lunetta riesce ad entrare in area ma il suo tio è sballato. Nel finale Ekuban va giù in area, per l'arbitro non è rigore ma sulle due panchine il clima si scalda e vengono espulsi sia Bisoli che Gilardino.

Sudtirol-Genoa 0-0 | Tabellino e voti

SÜDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi 6; De Col 6, Zaro 6,5, Masiello 6, Celli 6 (80' Curto s.v.); Taït 5,5, Belardinelli 6 (80' Fiordilino s.v.), Rover 6 (72' Cissè 5,5); Casiraghi 6 (88' Schiavone s.v.); Mazzocchi 5,5 (46' Lunetta 6,5), Odogwu 6,5.

GENOA (3-5-2): Martinez 7; Bani 6, Vogliacco 5,5, Dragusin 6; Frendrup 6, Sturaro 6 (78' Jagiello s.v.), Badelj 6,5, Strootman 6,5, Criscito 6 (49' Hefti 5,5); Gudmundsson 6,5, Coda 5,5 (46' Ekuban 5,5).

Arbitro: Di Bello

Note: Ammoniti: Vogliacco, Espulsi: Bisoli e Gilardino entrambi per proteste