Sudtirol-Genoa 0-0, pagelle: super Martinez, Vogliacco soffre

Squadra in casa Südtirol

Il Genoa fa un altro passo verso la Serie A grazie al pareggio 0-0 contro il Sudtirol e al contemporaneo pari del Bari in casa con il Cittadella. La partita vive di ritmi non altissimi e di poche occasioni, due le più clamorose, su una è bravissimo Martinez, sull'altra è Gudmundsson a trovare quasi la via del gol ma il suo tiro viene fermato dal palo.

Tra i singoli sono proprio il portiere e l'attaccante i migliori tra i rossoblu mentre va in difficoltà Vogliacco contro la forza fisica di Odogwu.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.