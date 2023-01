Sguardo al cielo e un bacio: Stankovic 'cerca' Mihajlovic e gli dedica la vittoria della Samp

Il 2023 della Sampdoria è cominciato con una vittoria fondamentale per la Sampdoria: il 2-1 sul campo del Sassuolo ha rilanciato le speranza di rimonta in chiave salvezza, ma soprattutto ha convinto l'atteggiamento mostrato in campo dai giocatori blucerchiati, quadrati e combattivi. Al goal del 2-0 Stankovic ha indicato il cielo e ha mandato un bacio. Un momento commovente, con gli occhi lucidi. A fine gara l'allenatore della Samp ha ricordato l'amico Sinisa Mihajlovic, recentemente scomparso dopo una lunga battaglia contro la malattia: "Dopo il secondo goal ho pensato a lui. Da oggi in poi si sa a chi va la dedica".

"Una grande vittoria e un piccolo passo avanti - ha poi commentato il tecnico della Samp - con la giusta mentalità dall'inizio alla fine. Quando hai questo atteggiamento il calcio poi ti premia. Tutti hanno lottato, abbiamo lavorato tanto in questa pausa e i ragazzi sono stati perfetti, dal primo giorno a oggi sono stati perfetti. Dobbiamo proseguire su questa strada, dobbiamo avere la stessa mentalità anche a Marassi, in casa, senza aver paura".

E poi sui nuovi acquisti: "Sono già 'vecchi'. Con il cuore doriano, hanno lottato, menato, giocato. Io non li divido tra nuovi e vecchi o tra chi ha giocato tanto o poco. Tutti devono farsi trovare pronti quando arriverà il momento, anche per cinque minuti".