Crisi Samp, Stankovic: "Se sono io il problema, mi tolgo"

Delusione in casa Sampdoria dopo la sconfitta contro il Torino, la terza consecutiva dopo quelle contro Inter e Fiorentina. Dejan Stankovic, ai microfoni di Sky al termine del match si è messo in discussione: "Sono pronto a fare qualsiasi cosa, non ho problemi a metterci la faccia e sono felicissimo di essere in Serie A con la Sampdoria, mi sento un privilegiato, ma se sono io il problema mi tolgo di mezzo. Non ho contro nessuno, sono io contro me stesso e non voglio polemiche perché sabato abbiamo una partita fondamentale per maglia, club e tifosi".

La sensazione è che sarà decisiva la gara interna di sabato 12 novembre contro il Lecce (calcio d'inizio alle ore 18), quasi uno spareggio per rimanere sul treno salvezza. In caso di risultato negativo, infatti, non è da escludere un passo indietro del tecnico serbo. Non dimentichiamo che poi il campionato si fermerà fino a inizio gennaio per il mondiale in Qatar.

Nel turno infrasettimanale Cremonese e Spezia hanno pareggiato mentre i salentini hanno vinto: il gap dal quartultimo posto è salito a 4 punti e i giallorossi sono andati addirittura a +6: "Partita particolare e da vincere, della vita - l'ha definita Stankovic. Non mi interessa come, ma la vittoria deve arrivare. Dopo quella gara faremo il punto della situazione, io per primo mi metto in discussione, dopo sabato si valuteranno tutte le opzioni".