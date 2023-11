Sestri Levante, iniziati i lavori al Sivori

Ci sarà da attendere almeno tre mesi, ma il Sestri Levante inizia a vedere la "luce" in fondo al tunnel stadio. I corsari aspettano ormai da aprile, mese in cui sono stati promossi ufficialmente in Serie C, notizie sul proprio stadio di casa che ha bisogno di lavori per rispettare i canoni della Lega Pro. Dopo tanta attesa oggi è arrivata la comunicazione dei Comune: "Dopo la consegna delle aree avvenuta nella giornata di lunedì 27 novembre, stamattina sono iniziate le attività di cantiere da parte del consorzio di imprese aggiudicatario dell’appalto per l’adeguamento dello stadio comunale G.Sivori ai criteri della Lega Pro.

Inizialmente è prevista la sostanziale suddivisione in quattro aree di lavorazione che potranno procedere ciascuna con un certo grado di autonomia: le primissime attività saranno finalizzate ad isolare le quattro zone per la necessaria delimitazione del cantiere.

Durante tutto il periodo dei lavori la prima squadra e le leve dell’Unione potranno svolgere regolarmente gli allenamenti sul campo principale e su quello “a sette”.

Gli interventi sulla palazzina che ospita gli spogliatoi sono in programma fra circa un mese e vedranno il temporaneo spostamento degli stessi in appositi prefabbricati attrezzati".

Ci vorranno tre mesi per completare tutti i lavori, fino ad allora il Sestri Levante dovrebbe continuare a giocare a Vercelli, stadio in cui ha già disputato le ultime tre gare dopo aver iniziato la stagione a Carrara.