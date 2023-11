Un anno di squalifica a un giocatore del San Desiderio

Un anno di squalifica, è questa la decisione del giudice sportivo dopo aver letto il referto arbitrale dell'ultima gara del San Desiderio contrassegnata dalle proteste accese di squadra e tifosi contro la terna arbitrale che ha dovuto abbandonare il campo scortata dalla polizia. La stangata arriva per Daniele Veroni, che non potrà scendere in campo fino al 30 novembre 2024, reo di aver protestato e minacciato l'arbitro in campo e aver proseguito anche a sfida terminata.

Questo il racconto allegato alla sentenza: "Dopo la notifica di un'ammonizione si allontanava e rivolgeva al ddg espressioni gravemente irriguardose, ingiuriose e di stampo discriminatorio, accompagnandole con ripetuti gesti con le braccia e sottolineando che non aveva nulla da perdere. Alla notifica del provvedimento disciplinare, partiva di scatto con il pugno chiuso e con fare aggressivo Urlava al ddg minacce di lesioni e financo di morte Io ti ammazzo, venendo placcato a fatica da due suoi compagni quando si trovava a pochi metri dal ddg e veniva trascinato fuori".

La cosa però non è finita lì, perché fuori dal campo Veroni ha continuato con le proteste, attendendo l'arbitro al termine della gara continuando anche a minacciarlo, questo è quello che emerge dal referto. La giustizia sportiva si è abbattuta anche sulla società che viste le intemperanze dei tifosi e anche dei suoi tesserati è stata multato di 500 euro.