Johannes Spors è il nuovo general manager del Genoa: "Serie A, sfida meravigliosa"

Johannes Spors è il nuovo direttore sportivo del Genoa. Lo ha annunciato la società attraverso una nota ufficiale.

"Johannes Spors - si legge - è il nuovo general Manager del Genoa. Il Genoa Cfc e 777 Partners danno il benvenuto a Johannes Spors e gli augurano buon lavoro nel Club più antico d’Italia".

Nato a Heidelberg, in Germania, il 17 agosto 1982, Spors ha lavorato in Bundesliga come responsabile scouting per Hoffenheim, RB Lipsia e Amburgo, prima di diventare nel 2020 direttore tecnico del Vitesse, carica con cui è diventato il più giovane direttore dell’Eredivisie, la Serie A olandese.

È considerato l'allievo di Ralf Rangnick, uno dei "guru" del calcio tedesco che qualche anno fa fu vicinissimo al Milan, ora appena approdato al Manchester United dopo l'esperienza al Lipsia.

Il 39enne Johannes Spors ha dichiarato attraverso i canali ufficiali del Vitesse: "Non è facile lasciare questa splendida società in cui mi sono divertito molto e alla quale auguro i migliori successi, ma per me è una sfida meravigliosa poter lavorare in Serie A".