Spezia-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Giampaolo per il derby

Dopo le tre sconfitte consecutive contro Cagliari, Napoli e Torino è saltato il banco in casa Samp. Esonerato D'Aversa, al suo posto è arrivato Marco Giamapolo che dovrà traghettare i blucerchiati verso la salvezza, domenica 23 gennaio alle ore 15, battesimo di fuoco con un derby ligure Spezia-Sampdoria già decisivo. Aquilotti che hanno scavalcato in classifica Candreva e compagni grazie alle due vittorie ottenute contro Genoa e Milan. Ecco le possibili scelte dei due tecnici, Giampaolo e Motta.

QUI SPEZIA. Out per squalifica capitan Maggiore, dovrebbe recuperare invece Reca dopo il problema alla spalla contro il Milan. In porta ci sarà Provedel, davanti a lui Amian, Erlic, Nikolau e Reca. A centrocampo ballottaggio tra Kovalenko e Agudelo, reparto completato da Bastoni e Kiwior. Tridente davanti con Gyasi, Manaj e Verde, più indietro Nzola nelle gerarchie.

QUI SAMPDORIA. Curiosità per le scelte di Giampaolo che, arrivato da pochi giorni, potrebbe dare continuità al 4-4-2 con cui hanno giocato i blucerchiati finora (sia con D'Aversa che con la precedente gestione di Ranieri), oppure passare al 3-5-2 già provato in allenamento, il nodo sarà sciolto nelle prossime ore. Davanti a Falcone (sempre infortunato Audero) in caso di difesa a tre potrebbero esserci Bereszynski, Ferrari e Magnani (gli ultimi due in vantaggio su Dragusin e Chabot) mentre a centrocampo corsie esterne affidate a Candreva e Augello (in pole sul Murru) e mediana con Rincon, Ekdal e Thorsby. In attacco, complice l'assenza di Quagliarella, pochi dubbi per il tandem Gabbiadini-Caputo.

Probabili formazioni Spezia-Sampdoria

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau, Reca; Kovalenko, Kivior, Bastoni; Gyasi, Manaj, Verde. All. Thiago Motta.

Sampdoria (3-5-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Magnani; Candreva, Rincon, Ekdal, Thorsby, Augello; Caputo, Gabbiadini. All. Giampaolo.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Calcio d'inizio: domenica 23 gennaio, ore 15:00.

Dove vederla: Dazn.