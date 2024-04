Spezia-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Pirlo per il derby ligure

La battuta di arresto contro il Sudtirol ha interrotto la serie positiva, ma la Sampdoria rimane impegnata nella corsa playoff. Sabato 20 aprile 2024, allo stadio Picco, si gioca il derby ligure Spezia-Sampdoria, con calcio d'inizio fissato per le ore 16:15. Ottavo posto in classifica per i blucerchiati, uno in meno del Brescia e uno in più rispetto a Pisa e Cittadella, in una volata finale che impegna anche Sudtirol, Reggiana e Modena. Le scelte dei due allenatori e le probabili formazioni.

Spezia-Sampdoria, le scelte di Pirlo

La cattiva notizia è lo stop di De Luca per almeno tre settimane, quella buona il rientro in gruppo di Sebastiano Esposito. Tra i pali ci sarà come sempre Stankovic, ma potrebbe cambiare il modulo con una difesa a quattro con Ghilardi e Gonzalez (in vantaggio su Murru) al centro e poi Depaoli (ballottaggio con Stojanovic) e Barreca sugli esterni. Pochi dubbi in mezzo al campo con il pacchetto collaudato che comprende Yepes, Kasami e Darboe, in attacco Verre e Borini a supporto di Alvarez con Esposito pronto a subentrare. Tra le notizie positive anche il recupero di Piccini.

Spezia-Sampdoria, le scelte di D'Angelo

Anche lo Spezia, dopo un buon periodo, si è fermato. Sconfitta 2-0 a Parma per gli Aquilotti che si trovano in zona playout e devono cercare di evitare la retrocessione. In porta ci sarà Zoet, difesa a tre con Mateju, Hristov e Nikolau. A centrocampo Salvatore Esposito con Elia, Nagy e Cassata, in attacco è squalificato Falcinelli, potrebbero esserci Moro, Pio Esposito e Verde.

Sampdoria-Sudtirol, le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Depaoli; Yepes, Kasami, Darboe; Verre, Borini; Alvarez. All. Pirlo.

Spezia (3-4-2-1): Zoet; Mateju, Hristov, Nikolau; Sa. Esposito, Elia, Nagy, Cassata; Verde, Moro; P. Esposito. All. D'Angelo .

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Calcio d'inizio: sabato 20 aprile, ore 16:15.

Dove vedere Spezia-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp