Spezia-Sampdoria 2-1: derby da incubo, non basta la magia di Sabiri

La tragicomica carambola che consente allo Spezia di pareggiare l'illusorio vantaggio di Sabiri (dopo un minuto) è la fotografia di questo primo scorcio di campionato blucerchiato. Alla fine la ribalta Nzola che regala i tre punti agli Aquilotti e fa sprofondare i ragazzi di Giampaolo, alla terza sconfitta su tre trasferte e alla quinta su sette giocate finora. Numeri impietosi.

Una gara che sembra comunque lo specchio di quanto visto finora tra disattenzioni, episodi sfavorevoli e anche tanta sfortuna. Come a Verona c'è l'illusione con una perla di rara bellezza di Sabiri, ma c'è anche la beffa immediata con lo sfortunato autogol sull'asse Ferrari-Murillo, poi soffre la Samp, ma non concede più nulla nel primo tempo. Nella ripresa Caputo ha subito l'occasione per tornare in vantaggio, ma Dragovski respinge a tu per tu, poi Audero compie il miracolo su Ampadu e Sabiri prova a estrarre altre due magie dal cilindro, nel primo caso si oppone con i pugni il portiere e nel secondo fa la barba al palo. Giampaolo (dalla tribuna) si gioca la carta Gabbiadini per vincerla, ma pochi istanti dopo arriva il ribaltone spezzino con Nzola che anticipa tutti in area e piazza la zampata che fa esplodere di gioia il Picco. Le stelle, ancora una volta, non sembrano essere dalla parte dei blucerchiati, Dragovski alza la saracinesca, si oppone due volte a Gabbiadini e Sabiri all'81' e poi salva il goal del 2-2 di Quagliarella, con i piedi, nel recupero. Game over, ancora una volta.

Spezia-Sampdoria 2-1, la cronaca

Incredibile botta e risposta in avvio con Sabiri che all'11' estrae dal cilindro un gol di rara bellezza: destro radiocomandato da 40 metri che si insacca nell'angolino alto, ma non c'è nemmeno il tempo per esutare. Un minuto dopo, infatti, lo Spezia pareggia con la premiata ditta Ferrari-Murillo che mette la palla alle spalle di Audero dopo un cross basso di Holm. L'italiano cerca di anticipare Gyasi e spazza addosso al colombiano, carambola sfortunatissima e frittatone servito. Gli Aquilotti prendono in mano le redini del gioco: al 30' occasionissima per Gyasi, ma in posizione irregolare, non arrivano altre occasioni clamorose, ma i blucerchiati vanno al riposo in affanno.

Nel secondo tempo fiammata al 51' con Caputo che ruba palla, dialoga con Djuricic e si presenta a tu per tu con Dragovski, conclusione addosso al portiere in uscita disperata, poi l'azione prosegue e c'è anche spazio anche per un diagonale di Sabiri che viene bloccato. Replica lo Spezia che al 55' va vicinissimo al goal con un colpo di testa di Ampadu sul quale compie un miracolo, d'istinto, Audero. Ancora Sabiri ci prova al 60' con un tiro velenosissimo dai 40 metri che viene respinto con i pugni dall'estremo difensore avversario, ispiratissimo il marocchino anche al 65' quando sfiora il palo, ovviamente dalla distanza.

Telefonata di Nzola ad Audero al 68', tre minuti dopo però l'attaccante angolano anticipa Murillo e Vieira e piazza la zampata del 2-1. Finale in salita con doppia respinta di Dragovski all'81', prima su Gabbiadini e poi su Sabiri, poi occasionissima per Quagliarella al 94' con un diagonale respinto di piede dal portiere avversario, poi da corner Verre calcia alto dal limite. Cala il sipario, esulta lo Spezia e piange la Samp.

Spezia-Sampdoria 2-1 | Tabellino e voti

Reti: 11' Sabiri, 12' Murillo (aut.), 71' Nzola

Spezia (3-5-2): Dragowski 7; Ampadu 6.5 (86' Caldara sv), Kiwior 6.5, Nikolaou 6; Holm 7, Kovalenko 6 (46' Ekdal 6), Bourabia 6, Bastoni 6 (58' Agudelo 6), Reca 6.5 (70' Hristov 6); Gyasi 6.5 (86' Ellertsson sv), Nzola 7. All. Gotti.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero 6.5; Bereszynski 5.5, Ferrari 4.5 (46' Colley 6.5), Murillo 4.5, Augello 5.5; Villar 6 (60' Vieira 5), Rincon 5.5, Leris 5 (70' Gabbiadini 6); Sabiri 7, Djuricic 5.5 (80' Verre 6); Caputo 5 (80' Quagliarella 6). All. Giampaolo (squalificato, in panchina Conti).

Arbitro: Sozza di Seregno.

Note: ammoniti Ferrari, Bastoni, Villar, Leris, Djuricic, Ellertsson, Murillo.