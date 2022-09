Spezia-Sampdoria 2-1, le pagelle: Ferrari-Murillo da film horror, mistero Leris

Derby amaro per la Sampdoria, al Picco esulta lo Spezia che vince in rimonta e allunga sulla zona rossa, dove rimangono invece i ragazzi di Giampaolo. La gara sembra partire nel migliore dei modi grazie alla magia di Sabiri (destro radiocomandato da 40 metri che si insacca nell'angolino alto), ma il vantaggio dura 60 secondi. Riparte lo Spezia, Holm mette un cross teso in mezzo e Ferrari nel tentativo di anticipare Gyasi spazza addosso a Murillo, carambola sfortunata e palla alle spalle di Audero.

Tutto da rifare e, dopo un primo tempo senza altri sussulti, nella ripresa succede di tutto. Caputo spreca subito a tu per tu col portiere, Audero fa il miracolo su Ampadu poi Sabiri in due occasioni va vicinissimo al goal dalla distanza, prima trova la respinta di Dragovski e poi fa la barba al palo. Giampaolo (dalla tribuna) si gioca la carta Gabbiadini per vincerla, ma pochi istanti dopo arriva il ribaltone spezzino con Nzola che anticipa tutti in area e piazza la zampata che fa esplodere di gioia il Picco. Le stelle, ancora una volta, non sembrano essere dalla parte dei blucerchiati, Dragovski alza la saracinesca, si oppone due volte a Gabbiadini e Sabiri all'81' e poi salva il goal del 2-2 di Quagliarella, con i piedi, nel recupero.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.