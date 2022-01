Spezia-Sampdoria 1-0, le pagelle: Gabbiadini ci prova, Caputo non punge

Esordio sfortunato per Giampaolo sulla panchina della Sampdoria. Il derby ligure va allo Spezia che, alla prima occasione, trova il goal da tre punti con Verde e si avvicina alla salvezza. Gara nel complesso bloccata, ma con la Samp più propositiva: occasionissima per il vantaggio con Caputo che colpisce il palo, due minuti dopo però passano gli Aquilotti e nel giro di altri quattro Ekdal viene espulso compromettendo definitivamente le speranze di rimonta. Un paio di mischie nel recupero e poco altro, non basta per recuperare, la classifica preoccupa con il margine sul terzultimo posto che si assottiglia.

