Spezia-Sampdoria 0-0: derby ligure nervoso e senza reti

Termina 0-0 un derby ligure intenso, nervoso e spezzettato. Più palle goal per lo Spezia mentre la Sampdoria ha faticato a rendersi pericolosa; nel finale annullata una rete agli Aquilotti per un fallo in attacco di Di Serio su Ghilardi. Sospiro di sollievo per Pirlo che si marca un punto che consente ai suoi ragazzi di rimanere in zona playoff con un punto di vantaggio su Cittadella e Pisa e due sul Sudtirol

Spezia-Sampdoria 0-0, la cronaca

Match nervoso in avvio con tanti falli e uno Spezia molto aggressivo che mette alle corde la Samp, senza però creare occasioni da rete. Al 20' gran parata di Stankovic a tu per tu con Cassata, ma sarebbe stato fuorigioco, al 33' proteste dei padroni di casa per un presunto tocco di mano in area di Borini, l'arbitro lascia proseguire dopo il check del var. Finale con gli Aquilotti che spingono: occasione sprecata da Kouda al 36' su sviluppi di corner, pericolo Verde al 37' dopo un errore di Stojanovic, e conclusione dalla distanza ancora di Kouda, respinta da Stankovic.

Nella ripresa si vede subito la Sampdoria che crea la sua prima vera occasione da goal al 49' sull'asse Stojanovic-Kasami-Darboe, l'ex Roma fa partire un gran tiro dal limite che viene deviato in calcio d'angolo. Replica spezzina al 55' su sviluppi di corner, palla che esce di un soffio sul tocco sottoporta di Kouda. I primi cambi di Pirlo al 59' con Piccini che prende il posto di Leoni (ammonito) e Girelli che rileva Kasami. Buono spunto del nuovo entrato al 63' con un pallone che arriva ad Alvarez in area, l'uruguaiano controlla bene, ma scivola al momento del tiro, sprecando. Risponde lo Spezia al 70' con un tiro fuori misura di Verde, poi il tecnico della Samp cambia l'attacco togliendo Borini e Alvarez, poco incisivi, per inserire Sebastiano Esposito e Pedrola. Guizzo dello spagnolo al 79' con un'ottima serpentina e un tiro deviato in corner da un difensore. Brivido all'82. Di Serio ruba palla a Ghilardi, si invola verso la porta e insacca a tu per tu con il portiere, l'arbitro viene richiamato al var e annulla tutto per un fallo dell'attaccante. Finale lungo e spezzettato con sei minuti di recupero, non succede più nulla, termina a reti bianche.

Spezia-Sampdoria 0-0, video goal e highlights

In attesa del video ufficiale.

Spezia-Sampdoria 0-0, il tabellino

Spezia (3-4-2-1): Zoet 6; Mateju 6, Nikolaou 6.5, Hristov 6.5; Cassata 5.5 (54' Vignali 5.5), Sa. Esposito 6, Nagy 6 (65' Bandinelli 5.5), Elia 6; Kouda 5.5 (65' Di Serio 6), Verde 6.5 (80' Jagiello sv); P. Esposito 5.5 (80' Moro sv). All. D’Angelo.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic 6+, Leoni 6 (59' Piccini 6), Ghilardi 6.5, Murru 5.5; Stojanovic 6, Kasami 6 (59' Girelli 6), Yepes 6.5, Darboe 5.5, Barreca 5.5 (90' Giordano sv); Borini 5.5 (71' Se. Esposito 5.5), Alvarez 5 (71' Pedrola 6+). All. Pirlo.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Note: ammoniti Leoni, Cassata, Kouda, Pedrola, Mateju.