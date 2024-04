Spezia-Sampdoria 0-0, pagelle: Alvarez e Borini mai pericolosi

Finisce con un pareggio 0-0 il derby ligure Spezia-Sampdoria, match intenso, ma nervoso e ricco di falli. Più aggressivi gli Aquilotti che nel finale di primo tempo reclamano un calcio di rigore per un presunto tocco di mano di Borini e poi si rendono pericolosi due volte con Kouda e una con Verde.

A inizio ripresa la prima occasione blucerchiata con una rasoiata di Darboe deviata in angolo, poi buona palla per Alvarez in area, ma l'uruguaiano scivola al momento del tiro e spreca. La replica spezzina è in un tiro fuori misura di Verde. Nel finale pericoloso Pedrola con un'iniziativa personale, poi brivido all'82' quando Di Serio ruba palla a Ghilardi e insacca a tu per tu con Stankovic. L'arbitro viene richiamato dal var e annulla per fallo in attacco, giustamente.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.