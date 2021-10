Spezia-Genoa, probabili formazioni: si ferma Fares, derby ligure della paura

Derby ligure della paura in turno infrasettimanale: Grifone penultimo a 6 punti insieme al Cagliari dopo la sconfitta di Torino e Aquilotti un punto sopra e reduci dallo stop contro la Sampdoria. Spezia-Genoa apre la decima giornata di Serie A martedì 26 ottobre 2021, calcio d'inizio al Picco alle ore 18:30.

QUI SPEZIA. Dubbi in attacco per Thiago Motta, Nzola in vantaggio sull'ex Salcedo come terminale offensivo mentre Verde e Antiste dovrebbero essere preferiti a Strelec e Podgoreanu con Gyasi punto fermo. A fare diga a centrocampo ci saranno invece i soliti Kovalenko e Maggiore mentre in difesa, davanti Provedel, linea a quattro con Ferrer, Hristov, Nikolaou e Bastoni.

QUI GENOA. La panchina di Ballardini continua a traballare, il derby contro lo Spezia e il successivo match casalingo contro il Venezia (domenica 31 ottobre, ore 15) potrebbero essere decisivi e non mancano i problemi soprattutto in difesa. Bani non recupera e si è fermato anche Fares oltre ai soliti Maksimovic e Vanheusden, in infermeria insieme a Hernani. In caso di difesa a quattro Ghiglione, Vasquez, Biraschi (o Masiello) e Criscito dovrebbero essere i prescelti, mentre a centrocampo col 4-2-3-1 sarebbero Rovella e Badelj a fare diga, con Kallon, Pandev e probabilmente Cambiaso alle spalle di Destro. Le alternative il 4-3-3 con l'inserimento di Touré per un centrocampo di maggior spessore e un tridente formato da Kallon, Ekuban e Destro. Ultima opzione il 3-5-2 dove si potrebbe anche provare, finalmente dal primo minuto, la coppia d'attacco formata da Caicedo e Destro.

Probabili formazioni Spezia-Genoa

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Verde, Antiste, Gyasi; Nzola. All. Thiago Motta.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Ghiglione, Vasquez, Biraschi, Criscito; Rovella, Badelj; Kallon, Pandev, Cambiaso; Destro. All. Ballardini.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Calcio d'inizio: martedì 26 ottobre, ore 18:30.

Dove vederla: Dazn e Sky.