Spareggi Nazionali Eccellenza, la Lavagnese passa il turno

Il primo ostacolo è stato superato con merito e senza troppa sofferenza. La Lavagnese dopo aver vinto 1-0 all'andata allo scadere grazie al gol di Avellino, si prende anche la partita di ritorno 4-2 al Riboli ed elimina l'Aaccademia Borgomanero dalla scorsa negli spareggi nazionali di Serie C.

I liguri partono fortissimo e dopo tre minuti sono già in vantaggio con il solito Righetti che insacca da due passi dopo la sponda di Zavatto. La furia bianconera non si ferma qui e al 10' arriva anche il raddoppio con Lombardi, il suo tiro da fuori è un missile su cui il portiere avversario non può fare nulla. 2-0 che sommando il gol dell'andata di Avellino regala già quasi la certezza del passaggio del turno e per poco non si va al riposo con il tris: Trocino salta l'uomo e con un gran tiro impegna Salina che si rifugia in corner.

La sfida riparte e la Lavagnese chiude definitivamente i conti dopo appena sessanta secondi dal rientro in campo con Berardi e il suo tap in dopo il palo di Righetti. L'Accademia Borgomanero prova a riportarsi in partita e al 60' segna con Ballarini che insacca sull'angolo battuto da un compagno, un gol che non vale nemmeno la speranza della rimonta, perché al 69' Lombardi cala il poker su rigore. La gara è comunque bella e divertente fino alla fine, a meno di un quarto d'ora dal termine altro gol ospite con la punizione dal limite di Idrissi che non lascia scampo ad Adornato.

Il prossimo ostacolo da superare per i bianconeri sarà la finale con gare di andata e ritorno in programma l'11 e il 18 giugno.