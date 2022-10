Spal-Genoa 0-2: Coda e Gudmundsson gol, il Grifone cresce

Il Genoa vince e lo fa dominando la SPAL in trasferta. La rete di Coda al 19' fa scattare la festa dei 1500 tifosi rossoblu giunti al Mazza. Il Grifone dimostra di essere in crescita, rischia pochissimo e va vicino in un paio di occasioni al raddoppio con Yalcin e Aramu. Il sigillo sul successo arriva nel finale con Gudmundsson e ora anche la classifica è decisamente migliore: i rossoblu sono quarti a meno uno dalla vetta..

Spal-Genoa 0-2, la cronaca

Blessin lancia Ilsanker dal primo minuto vicino a Vogliacco e soprattutto regala la prima maglia da titolare ad Aramu, gioiello ex Venezia che fino ad oggi mai era stato titolare.

Parte meglio la Spal, al 7' con Valzania sugli sviluppi di un corner da buona posizione mette a lato. Il Grifone però si scuote subito con una doppia occasione, al 12' il tenativo di Yalcin viene fermato con il piede da Colombo, subito dopo il tocco di Aramu che doveva essere un assist per i compagni scivola fuori a fil di palo. E'il momento in cui il Genoa prende le redini della gara e al 19' concretizza il predominio di gioco con Coda: ennesima azione avvolgente, Pajac mette in mezzo, il pallone arriva sui piedi di Coda che senza opposizione avversaria incrocia il destro e segna la prima rete su azione del suo campionato.

La spinta rossoblu è continua e al 28' è ancora Coda a farsi vedere con una conclusione da fuori deviata da un difensore in angolo. Il Genoa tiene forti in mano le redini del gioco fino alla mezz'ora quando la Spal inizia a salire di colpi. Al 33' grave errore di Martinez che esce fuori dalla propria area e colpisce La Mantia, il portiere viene ammonito e per sua fortuna Esposito non approfitta di un calcio di punizione molto invitante. L'ultimo brivido della prima frazione arriva ancora per un pasticcio di Martinez che regala al 44' il calcio d'angolo su cui La Mantia di testa alza di poco sopra la traversa.

Nella ripresa Blessin cambia gli ammoniti Vogliacco e Ilsanker con Bani e Dragusin e il Genoa va vicino al gol dopo appena due minuti con il geniale tocco di Strootman che libera in area Yalcin, l'attaccante però calcia fuori. Il Grifone non lascia respirare la Spal, al 51' ci prova anche Aramu con un sinistro che sbatte sulla parte esterna della rete. Al 56' sussulto dei padroni di casa con Zanellato che insacca ma in evidente posizione di fuorigioco. La gara scivola via senza più molte emozioni ma la discesa per gli ospiti è sempre più ripida quando al 75' Meccariello entra male su Jagiello e viene espulso costringendo il giocatore rossoblu ad uscire dal campo. Manca un quarto d'ora alla fine, la Spal non mette più in difficoltà la difesa rossoblu e all'87' il Genoa mette il sigillo sulla vittoria con Gudmundsson che servito da Coda infila Colombo.

Spal-Genoa 0-2 | Tabellino e voti

Reti: 19' Coda, 88' Gudmundsson

Spal (4-3-1-2) Alfonso 6, Dickmann 5,5 (86' Peda s.v.), Meccariello 5, Dalle Mura 6 (71' Arena s.v.), Celia 6, Proia 5,5 (70' Tunjov s.v.), Esposito 5, Zanellato 6, Valzania 5,5 (59' Rabbi), Moncini 5 (82' Finotto s.v.), La Mantia 5,5.

Genoa (4-2-3-1):Martinez 5, Sabelli 6,5 (72' Hefti 6), Vogliacco 5,5 (46' Ban 6), Ilsanker 5,5 (46' Dragusin 6,5), Pajac 7, Strootman 7,5, Frendrup 6, Yalcin 5,5 (59' Jagiello s.v. e dal 78' Puscas s.v. ), Aramu 6, Gudmundsson 6, Coda 7.

Arbitro: Andrea Colombo di Como

Note: ammoniti Vogliacco, La Mantia, Ilsanker, Martinez, Valzania, Moncini. Espulso Meccariell