Spal-Genoa 0-2, le pagelle: Strootman fuori categoria, Martinez da brividi

Successo in trasferta per il Genoa che domina contro la Spal e vince 2-0 volando al quarto posto in classifica. Blessin dopo due settimane di sosta ritrova un Grifone brillante che rischia solo nel primo tempo su due gravi errori del portiere Martinez. Per il resto la gara è tutta dei genovesi che al 19' passano in vantaggio con Coda e poi chiudono il match all'87 con Gudmundsson. In mezzo una prestazione di alto livello con predominio territoriale netto e almeno altre due oottime occasioni con Yalcin e Aramu.

Ottima prova quindi con tante buone notizie. La prima è sicuramente il primo gol su azione di Massimo Coda, trascinatore di un reparto offensivo in cui Aramu diimostra di avere colpi da categoria superiore ma a cui manca forse ancora la migliore condizione. Ottima la regia di Strootman che con la Serie B ha poco a che fare, note di merito anche per Pajac e Sabelli in costante proiezione offensiva e dominatori della corsie laterali. Da rivedere invece Ilsanker che, ammonito nel primo tempo, viene sostituito a inizio ripresa per non rischiare di rimanere in dieci.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.