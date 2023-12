Spal-Entella, probabili formazioni: le scelte di Colucci e Gallo

Vigilia di campionato per Spal ed Entella che si affrontano al Mazza sabato alle 18,30 per provare a rialzarsi dopo un periodo buio che le ha fatte scivolare verso i bassifondi della classifica del girone B di Serie C. Gallo è reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare e deve ritrovare punti a tutti i costi, stesso discorso per Colucci che è sotto ai chiavaresi in graduatoria e deve conquistare il successo per uscire dalla zona calda. Il momento è difficile, a Ferrara è arrivato anche il presidente Tacopina per stare vicino alla squadra e confermare il suo impegno nel club.

Spal-Entella, le scelte di Colucci

I ferraresi fanno la conta in vista della sfida all'Entella, fuori dai giochi Dalmonte, Sits, Siligardi, Arena e Iglio, dovrebbero recuperare ma solo per la panchina Rosafio e Mosti. Probabile che venga confermata in blocco la squadra che ha pareggiato a Gubbio, da sciogliere solo due nodi in difesa, a sinistra Celia sembra favorito su Tripaldelli, nel cuore della retroguardia più Bassoli di Valentini.

Spal-Entella, le scelte di Gallo

Dubbio modulo per Gallo che deve scegliere tra il 3-5-2 e il 4-3-1-2, al momento il primo schema è favorito con in attacco il probabile ritorno di Santini dopo la squalifica al fianco di Zamparo. In mediana solito dubbio Mosti-Meazzi con il primo favorito, da capire chi giocherà a destra se Tomaselli oppure Parodi con Lancini inserito nel terzetto davanti a De Lucia. Probabile che venga schierato Parodi, più duttile e quindi meglio integrabile in caso di cambio modulo in corsa.

Spal-Entella, probabili formazioni

Spal (4-3-3) Alfonso, Bruscagin, Peda, Bassoli, Celia; Collodei, Carraro, Parravicini; Rao, Antenucci, Rabbi

Entella (3-5-2) De Lucia, Lancini, Manzi, Bonini; Parodi, Corbari, Petermann, Mosti, Di Mario; Zamparo, Santini

Spal-Entella in diretta tv e streaming

La sfida del Mazza tra Spal ed Entella di sabato alle 18,30 sarà trasmessa in diretta tv da Sky, mentre per lo streaming le immagini oltre che su Sky Go saranno visibili su NOW TV. In tutti i casi sarà necessario abbonarsi ad uno dei servizi per potersi godere la sfida.