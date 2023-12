Spal-Entella, sei assenti per la sfida del Mazza

E' sfida tra deluse in Serie C sabato alle 18,30. Al Mazza di Ferrara si affrontano Spal ed Entella, squadre partite con ambizioni da promozione e che si ritrovano invece a lottare per la salvezza dopo un pessimo inizio di torneo. I liguri arrivano al match dopo tre sconfitte nelle ultime quattro partite, per fortuna di Gallo in mezzo c'è stato la vittoria con il Pontedera che ha trascinato la Virtus a quota 17, ancora fuori, anche se solo per un punto dalla zona play out. Se la passa decisamente peggio la Spal, diciassettesima a quota 14 e senza vittoria in campionato da sei turni con gli ultimi due pareggi con Ancona e Gubbio e frenare l'emorragia di tre ko consecutivi con Rimini, Pontedera e Carrarese a cui va aggiunto anche quello in Coppa Italia con la Lucchese.

Spal-Entella: le ultime notizie sugli infortuni

Gallo sorride per il ritorno dalla squalifica di Disanto e Santini, due recuperi che permettono di lavorare su un attacco che nell'ultimo turno si è presentato con sole due punte a disposizione: Faggioli e Zamparo. Santini dovrebbe partire titolare, mentre Disanto sarà l'arma dalla panchina in caso di bisogno. Con i due rientri, l'Entella è quasi al completo, dovrebbe infatti mancare solo il centrocampista Siatounis.

E' più complicata la situazione in casa Spal dove mancheranno i cinque lungodegenti Dalmonte, Sits, Siligardi, Arena e Iglio ma ci sono possibilità di recupero per Maistro e Rosafio, al momento acciaccati. Non ci saranno squalificati da una parte e dall'altra, ma i padroni di casa dovranno fare attenzione ai cartellini gialli, quattro sono infatti i diffidati Carraro, Rabbi, Arena e Puletto.