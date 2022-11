San Desiderio in lutto: addio al presidente Silvio Frangioni

Il calcio dilettantistico genovese e ligure piange Silvio Frangioni, presidente del San Desiderio. Il numero uno della società che milita in Promozione non è riuscito a vincere la battaglia contro una grave malattia ed oggi se ne è andato lasciando un profondo vuoto nel mondo del pallone. Aveva 41 anni e da molti lottava contro la fibrosi cistica, recentemente aveva avuto una ricaduta.

Tante le società che appena appresa la notizia hanno voluto ricordare Silvio Frangioni, tra queste la Sestrese che ha scritto sui propri social: "Oggi è un giorno triste per tutti noi del calcio dilettantistico genovese. Un amico, un esempio, un ragazzo speciale ci ha lasciati. È mancato Silvio Frangioni, presidente e molto di più, del San Desiderio. Da tutta la Sestrese un abbraccio, forte, alla famiglia, a tutta la società gialloblu, con un ricordo indelebile di un Pres, di un ragazzo, che aveva un sogno e non si è mai fermato davanti a nulla per realizzarlo. Ci mancherai, Silvio".

Post di condoglianze anche da parte del Baiardo: L'Usd Angelo Baiardo, con in testa la presidentessa Cristina Erriu, si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa di Silvio Frangioni, presidente del GS San Desiderio , persona stimata e apprezzata in tutto l'ambiente dilettantistico ligure. Silvio, amico di tanti di noi baiardini", era una persona piena di vita, esuberanza, passione e dedizione per il suo "Sande". Alla sua famiglia e alla società San Desiderio, le più sentite condoglianze da parte di tutta la società".

Su Facebook il dispiacere anche del Borzoli: "E' con immenso dispiacere che apprendiamo la notizia della morte del presidente del San Desiderio Silvio Frangioni. Da parte di tutta la società Gsd Borzoli le più sentite condoglianze e vicinanza per questo momento d'incredibile dolore e tristezza".

Senza parole il Priaruggia G.Mora: Siamo senza parole per la prematura scomparsa del presidente del San Desiderio Silvio Frangioni. Ci stringiamo attorno al dolore dei familiari e di tutto il SanDe. Riposa in pace, grande Uomo e grande Presidente".

Condoglianze arrivano anche dal San Giorgio, dalla Riese e da molte altre società genovesi e liguri.