Siena-Entella, Volpe: "Vogliamo ripartire"

L'Entella è già sicura di partecipare ai playoff promozione in Serie C, ma vuole riuscire ad arrivarci da seconda e non da terza, sua attuale posizione in classifica. Per farlo dovrà battere il Siena domani in trasferta e sperare che il Cesena non faccia lo stesso con l'Alessandria.

Siena-Entella, le parole di Volpe

Il tecnico Volpe ha parlato alla vigilia della sfida al sito ufficiale dell'Entella: Sono stati giorni particolari, abbiamo dovuto metabolizzare il fatto di non essere riusciti ad arrivare fino in fondo a giocarci il primo posto. Questo però non toglie nulla al grande percorso che ha fatto questo gruppo. Ce l’abbiamo messa tutta. Ora bisogna essere bravi a resettare e a ripartire. Purtroppo viviamo in un mondo dove tutti parlano, tutti giudicano, tutti si sentono professori di calcio. Mi fa piacere che qualcuno si sia accorto che, nell’anno solare, dopo il Catanzaro siamo quelli che hanno fatto più punti in Italia. Il merito è di questi ragazzi e di quello che hanno dimostrato sul campo”.

“Dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto, vogliamo chiudere bene questo campionato. Domani è subito un’occasione importante per ripartire, poi penseremo ai playoff”.

“Formazione? Non ho grandi alternative, purtroppo da un mese a questa parte facciamo i conti con 7/8 infortunati, tutti giocatori importanti. Quando si vince questi aspetti passano in secondo piano e anche io non ho mai voluto alibi, ma è un fatto. La gara con il Siena verrà affrontata a testa alta cercando di ottenere il massimo, come abbiamo sempre fatto negli ultimi 4 mesi”.