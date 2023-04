Siena-Entella, probabili formazioni: le scelte di Pagliuca e Volpe

Ultima giornata di campionato per la Serie C e l'Entella sfida il Siena in trasferta con l'obbligo di vincere e sperare che il Cesena non faccia lo stesso con l'Alessandria per raggiungere il secondo posto. I chiavaresi sono già sicuri dei playoff, il Siena anche ma deve proteggere la nona posizione dall'assalto del Rimini

Volpe non avrà a disposizione cinque giocatori, Meazzi, Morosini, Barlocco, Chiosa e Pellizzer tutti recuperabili per i playoff. Pochi quindi i dubbi di formazione con Sadiki e Reali che completano la difesa, Rada che torna nel cuore della mediana insieme a Tascone e Ramirez che giocherà alle spalle di Zamparo e Merkaj.

Siena-Entella: le probabili formazioni

Siena (4-3-3) Manni, Raimo, De Santis, Crescenzi, Verduci; Collodel, Leone, Meli; Sisanto, Paloschi, Belloni.

Entella (3-5-2) Borra, Reali, Sadiki, Parodi; Tenkorang, Tascone, Rada, Ramirez, Favale; Zamparo, Merkaj

Siena-Entella in diretta tv e streaming

La sfida tra Siena ed Entella sarà trasmessa solamente da Eleven Sport in streaming con la piattaforma che è disponibile anche su DAZN. In tv la partita sarà trasmessa gratuitamente su Rai Sport integralmente.