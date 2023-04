Siena-Entella 1-2, Volpe: "Non siamo stati brillanti, orgoglioso del nostro percorso"

L'Entella vince 2-1 con il Siena ma non basta per prendersi il secondo posto visto il successo del Siena con l'Alessandria. I chivaresi inizieranno i playoff dopo essere quindi arrivati terzi in classifica.

Siena-Entella 1-2, le parole di Volpe

Il tecnico Volpe commenta così la partita e anche tutta la stagone regolare al sito ufficiale della società ligure: “Non è stato facile metabolizzare la delusione di non essere riusciti a giocarci il campionato sino alla fine”, spiega il tecnico biancoceleste, “Oggi sicuramente non abbiamo fatto la nostra miglior partita e penso che il Siena probabilmente avrebbe meritato qualcosa in più. Il calcio, però, è questo. Noi la settimana scorsa abbiamo giocato una partita praticamente a senso unico con la Recanatese e non siamo riusciti a vincere, mentre oggi oltre che bravi siamo stati anche un pizzico fortunati. Dobbiamo portarci dentro la soddisfazione di aver riaperto un campionato che tre mesi fa sembrava chiuso e questo è merito di un gruppo fantastico che nel girone di ritorno ha fatto 46 punti e 79 totali. Siamo contenti di aver fatto il record di punti dell’era Gozzi.

Oggi non siamo stati brillantissimi, però, questa è una vittoria che ci serve tanto per ripartire e per tuffarci nei play off. Nell’ultimo mese abbiamo avuto tanti infortuni e poca possibilità di scelta. Adesso dobbiamo ricaricare le energie e cercare di recuperare giocatori e di presentarci al meglio ai play off. L’obiettivo della squadra e della società era quello di giocarsi il campionato e non posso rimproverare nulla a questi ragazzi. La Reggiana negli ultimi due anni ha fatto più di 160 punti e alla fine ha meritato di vincere. Noi abbiamo avuto qualche difficoltà iniziale. Abbiamo cambiato tanto in estate. Io non ho la bacchetta magica. Probabilmente ho fatto anche qualche errore, però, il percorso di questa squadra credo sia stato davvero importante. Adesso stacchiamo qualche giorno e poi cercheremo di dare tutto quello che abbiamo nel play off per dare soddisfazioni ai nostri tifosi”.