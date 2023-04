Entella, la vittoria a Siena non basta: chiavaresi ai playoff da terzi

Non basta vincere all'Entella contro il Siena per 2-1, i chiavaresi restano infatti terzi per il contemporaneo successo del Cesena ad Alessandria. La classifica resta così invariata e i liguri dovranno cercare di conquistare la Serie B passando da un percorso più difficile ai playoff.

Siena-Entella 1-2: gol e cronaca

Volpe cambia qualcosa rispetto alle indicazioni della vigilia, a sinistra gioca infatti Tomaselli, mentre in attacco non c'è Merkaj, al suo posto Faggioli, due ottime intuizione del tecnico visto poi come andrà la gara.

La partenza dell'Entella in realtà è lenta e dopo appena un minuto ci vuole un super Borra che ferma un ottimo tentativo dal limite. I padroni di casa continuano a spingere e con Meli e Disanto provano a trovare il vantaggio senza fortuna. I chiavaresi però sono cinici e dopo diciannove minuti passano con Faggioli che prima si fa fermare dal portiere toscano ma poi è il più lesto ad arrivare sullla respinta e depositare in rete. Il copione però non cambia, è sempre il Siena e rendersi pericoloso con Meli prima e Disanto su errori di una difesa ligure che soffre di grandi cali di tensione.

Nella ripresa è acora Siena e questa volta è Tenkorang a sbagliare ma Leone tira alto. Al 56' arriva il raddoppio dell'Entella con il tiro a giro di Tomaselli che vale lo 0-2. Al 61' la gara si riapre con Meli che approfitta dell'ennesiam amnesia difensiva e accorcia le distanze. Nel finale non succede più nulla ma le brutte notizie per la squadra di Volpe arrivano da Alessandria dove il Cesena passa in vantaggio nel finale e respinge l'assalto al secondo posto dell'Entella.