Sestri Levante, la carica dei tifosi per la salvezza

La lunga corsa verso la salvezza è alle sue battute finali, mancano due partite e il Sestri Levante ha il suo primo match ball domenica alle 16,15 contro la Vis Pesaro. I corsari vincendo potrebbero già tagliare il traguardo dopo la sfida di Vercelli e se non ci riusciranno avranno poi la seconda possibilità domenica 28 aprile alle 20 con l'Arezzo in trasferta.

I tifosi al fianco del Sestri Levante contro la Vis Pesaro

E' ovvio che nessuno vorrebbe arrivare alle ultime battute anche perché sulla carta il prossimo turno è favorevole ai corsari che affrontano la terzultima della classe mentre l'Ancona, tre punti sotto ma in vantaggio negli scontri diretti, volerà all'Adriatico per affrontare il Pescara, e ancora la Recanatese riceve il Gubbio. Sul neutro di Vercelli, diventato ormai "casa" dei corsari vista l'impossibilità di giocare al Sivori, ci sarà bisogno di tutti ed è per questo che i gruppi della tifoseria rossoblu hanno annunciato che torneranno allo stadio organizzando la trasferta.

Un aiuto a tutti i tifosi lo darà al stessa società che ha comunicato: "la messa a disposizione dei tifosi del Sestri Levante un pullman per la determinante partita contro la Vis Pesaro in programma domenica 21 aprile alle ore 16:30 allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per informazioni e prenotazioni la segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 allo stadio Giuseppe Sivori".