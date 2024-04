Sestri Levante-Vis Pesaro, probabili formazioni: emergenza per Barilari

Il Sestri Levante è padrone del suo destino e nella gara di oggi contro la Vis Pesaro può blindare la salvezza. La squadra di Barilari deve vincere oppure pareggiare e sperare in alcuni incastri nelle sfide di Recanatese e Ancona. Dall'altra parte della barricata anche la Vis Pesaro è ad un bivio, solo con la vittoria potrebbe riuscire ad evitare i playout.

Sestri Levante-Vis Pesaro, le scelte di Barilari

Problemi di formazione per Barilari che, come accaduto nelle ultime settimane, deve far fronte agli infortuni. Anche oggi non ci sarà il portiere Anacoura, al suo posto Raspa, e non ci saranno anche Gala, Omoregbe e Schirru. A sinistra torna Furno che sembra recuperato, in attacco con Forte ci saranno Clemenza e Fossati. A centrocampo senza Parlanti squalificato è ballottaggio tra Andreis e Raggio Garibaldi.

Sestri Levante-Vis Pesaro, le scelte di Stellone

Sarà 3-4-1-2 per Stellone con quattro assenze, lo squalificato Rossetti e gli infortunati Obi, Tonucci e De Vries. Probabile l'utilizzo di Pucciarelli alle spalle di Nicastro e Molina, a difesa di Neri il terzetto Rossoni, Zagnoni e Neri.

Sestri Levante-Vis Pesaro, le probabilli formazioni

Sestri Levante (4-3-3) Raspa, Podda, Oliana, Pane, Furno; Raggio Garibaldi, Sandri, Candiano; Clemenza, Fossati, Forte

Vis Pesaro (3-4-1-2) Neri, Rossoni, Zagnoni, Neri; Mattioli, Di Paola, Nina, Peixoto; Pucciarelli; Nicastro, Molina

Sestri Levante-Vis Pesaro in diretta tv e streaming

La sfida decisiva per la salvezza tra Sestri Levante e Vis Pesaro sarà trasmessa in diretta tv da Sky e in streaming dalla App Sky Go e da Now TV.