Il Sestri Levante ferma il Varese

Il Sestri Levante mette un altro mattoncino verso la salvezza. I rossoblu pareggiano 1-0 contro il Varese che punta decisamente ai playoff. Ora la squadra di Fossati è a più quattro sui playout e continua a restare in zuna ona abbastanza tranquille della graduatoria.

La cronaca di Sestri Levante-Varese 1-1

La gara inizia con un destro di Mamah che scalda le mani di Salvalaggio, ma il Sestri Levante all'11' trova la rete del vantaggio. Tosi abbatte Cirrincione in area di rigore, per l'arbitro è massima punizione che Pane non sbaglia spiazzando il portiere. Dura poco però perché i padroni di casa regalano il pari agli avversari: passaggio sbagliato di Soumahoro verso il proprio estremo difensore, si inserisce Mamah che non sbaglia. Subito dopo il Sestri si salva sul sinistro di Premoli.

La ripresa parte a ritmi bassi e così la prima occasone è del Varese che al 70' con Mamah va vicino al raddoppio ma la risposta di Salvalaggio è super. La sfida si trascina verso la fine senza ulteriori scossoni, il Varese mette dentro l'artiglieria pesante ed è il nuovo entrato Cappai a rendersi pericoloso, mentre al 42' si rinnova la sfida tra Mamah e Salvalaggio ed èi il portiere ad uscirne ancora vincitore. Gli ultimi minuti vedono gli ospiti in attacco ma la difesa del Sestri Levante non rischia più nulla e così arriva un ottimo punto.