Sestri Levante, la prima del 2022 contro il Vado

La prima gara del 2022 del Sestri Levante si gioca regolarmente e già questa è una notizia. I rossoblu sfidano il Vado in una giornata di campionato in cui sono già sette su dieci i rinvii per il girone A di Serie D.

I corsari arrivano al match da tre giornate di fila senza sconfitte, mister Fossati è ancora imbattuto da quando è arrivato sulla panchina, un filotto che ha permesso alla squadra di staccare la zona playout di quattro punti. Un buon margine che però andrebbe aumentato e così domani alle 14,30 in casa contro il Vado si cercherà di mettere altro fieno in cascina.

Certo, non sarà facile perché gli avversari sono in grande forma e di punti ne hanno 28, un bottino che gli permette di essere a contatto con la zona playoff distante solo due lunghezze. La formazione ligure arriva alla partita da due vittorie di fila, tutte per 1-0 contro Ticino e Bra, ma non sono gli unici risultati positivi, sono infatti nove i risultati utili consecutivi con cinque pareggi e quattro vittorie, l’ultima sconfitta risale al 3 novembre in Coppa Italia contro la Sanremese.

Dirigerà la gara il sig. Stefano Foresti di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti di linea sigg. Anthony Cusumano di Collegno e Lorenzo Savasta di Bra.