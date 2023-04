Sestri Levante schiacciasassi, anche il Vado si arrende

Nessuno riesce a fermare il Sestri Levante. I corsari, sostenuti da un pubblico di categoria superiore, battono 2-0 il Vado reduce da nove vittorie consecutive, e continuano il proprio viaggio verso una Serie C sempre più vicina. I rossoblu infatti mantengono 12 punti di vantaggio sulla Sanremese e aspettano solo la matematica per far scattare la festa la promozione dalla Serie D.

Sestri Levante-Vado 2-0, la cronaca

Il match del Sivori inizia a ritmi lenti e per tutto il primo tempo non regala grandi emozioni, le due formazioni combattono ma non trovano spazio se non nel finale con Candiano che colpisce l'esterno della rete imbeccato da Marquez.

Nella ripresa il copione cambia quando De Bode si prende il secondo giallo e il Sestri Levante può contare sull'uomo in più. Un vantaggio troppo grande da non sfruttare per la prima della classe che prima dell'espulsione del giocatore del Vado aveva sfiorato il vantaggio con la punizione di Candiano fuori di pochissimo. I corsari rischiano al 67' con Lo Bosco che impegna Anacoura, ma un minuto più tardi passano con Forte che incorna e fa 1-0. Gli ospiti si sbilanciano per recuperare e al 77' vengono puniti: ancora Forte si presenta a tu per tu con il portiere avversario e lo batte chiudendo con ampio anticipo la contesa.