Sestri Levante, contro la capolista Torres con due assenti

Il calendario non è un alleato del Sestri Levante che è al terzo big match in una settimana. Dopo la vittoria nel sentitissimo derby contro l'Entella, la prima e fino a ora unica dei corsari in Serie C, a Carrara, sede delle gare dei rossoblu in attesa che finiscano i lavori al Sivori, si è presentato il Pescara di Zeman. I liguri ci hanno provato ma alla fine hanno perso 2-1, accumulando il terzo ko in quattro turni. Ora Barilari aspetta un altro scontro molto difficile, sempre allo stadio dei Marmi arriva la Torres, capolista del torneo.

Le ultime notizie su Sestri Levante-Torres

I sardi sono in stato di grazia, sono l'unica squadra a punteggio pieno dopo quattro vittoria contro Carrarese, Olbia, Rimini e Recanatese e hanno il miglior attacco del campionato con 9 gol all'attivo. Il peggiore avversario possibile quindi per il Sestri che dovrà compiere una vera e propria impresa per portare a casa dei punti.

Barilari sta studiando la formazione da opporre alla Torrese e non sarà facile non solo per la caratura dell'avversario. Al'appello mancheranno l'attaccante D'Antoni, fuori per buona parte della stagione dopo il grave problema al ginocchio, e il mediano Andreis che è sulla via del recupero ma probabilmente non verrà rischiato. I dubbi riguardano soprattutto l'attacco con Forte, Cericola, Conti, Busatto e Gala a giocarsi le tre maglie. Sicuri del posto anche Anacoura in porta e tre dei quattro difensori Pane, Regini e Oliana. In mediana possibile che vengano confermati Raggio Garibaldi, Candiano e Parlanti.