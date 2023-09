Sestri Levante-Torres, probabili formazioni: le scelte di Barilari e Greco

Il Sestri Levante torna in campo oggi alle 18,30 per la quinta giornata del girone B di Serie C. Allo stadio dei Marmi di Carrara la formazione di Barilari va all'assalto della capolista Torres che è l'unica squadra a punteggio pieno e comanda la classifica grazie ad un inizio da favola. Dopo Entella e Pescara è quindi il terzo big match di fila per i corsari che non potranno contare su Andreis e D'Antoni, entrambi infortunati.

Sestri Levante-Torres: le probabili formazioni

Nonostante le tre gare in una settimana, Barilari non dovrebbe affidarsi al turnover confermando la squadra che ha ben figurato contro il Pescare e che ha grandi motivazioni proprio perché vuole cancellare quella sconfitta forse immeritata con un successo. In difesa capitan Pane continua la sua nuova avventura a destra per permettere a Regini di essere il compagno di Oliana davanti ad Anacoura. A centrocampo nessun dubbio sulla presenza in regia di Raggio Garibaldi e dei suoi fidi scudieri Parlanti e Troiano.

Non cambia anche l'attacco anche se in questo settore potrebbero esserci novità e sorprese. Per ora i favoriti sembrano essere ancora Gala, Busatto e Candiano, e se quest'ultimo ha già la maglia sulle spalle, gli altro due devono ancora scrollarsi di dosso la concorrenza di Toci e Cericola.

La Torres si presenterà a Carrara con tanta esperienza e un attacco che sta mettendo a ferro e fuoco tutte le difese, il tecnico Greco dovrebbe schierare il trequartista Ruocco, due gol in campionato, alle spalle del duo tutto esperienza e gol Fischnaller-Scotto con il secondo che è capocannoniere del girone B di Serie C con quattro reti in altrettante gare. Di seguito i due schieramenti:

Sestri-Levante (4-3-3) Anacoura, Pane, Oliana, Regini, Furno; Parlanti, Raggio Garibaldi, Troiano; Gala, Busatto, Candiano

Torres (3-4-1-2) Zaccagno, Idda, Antonelli, Dametto; Pelamatti, Mastinu, Giorcio, Zecca: Ruoco; Fischnaller, Scotto

Sestri Levante-Torres in diretta tv e streaming

La sfida dello stadio dei Marmi con calcio d'inizio alle 18,30 verrà trasmessa in diretta tv su Sky al canale 254 e in streaming su Now TV, servizio on demand che da questa stagione è anche sponsor di tutto il campionato di Lega Pro.