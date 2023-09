Sestri Levante-Torres, Barilari avverte i suoi: "Non sono capolista per caso"

Domani alle 18,30 il Sestri Levante sfida la Torres prima della classe nel girone A di Serie C con quattro vittorie su quattro in campionato. Il peggiore degli avversari possibile in questo momento con i corsari che devono rialzare la testa dopo l'amara sconfitta con il Pescara.

Barilari parla alla viglia di Sestri Levante-Torres

Il tecnico del Sestri Levante Barilari parla così del prossimo avversario sui social della società rossoblu: "Penso che non sia capolista per caso, hanno fatto una buona squadra mantenendo i giocatori principali e aggiungendo alcuni acquisti importanti. Hanno tanti giocatori di esperienza in campo, meritano il primo posto. Mi sembra una squadra molto abile nel gestire i momenti della partita, sanno soffrire e poi venire fuori quando è il momento di farlo. A livello di singoli hanno tanti giocatori di livello, soprattutto in attacco. E' una squadra fisica, molto più di noi, quindi dovremo stare attenti alle palle inattive".

La settimana dei corsari era iniziata con la vittoria nel derby a cui è seguito il ko con il Pescara: "E'stato un sali e scendi di emozioni - confessa Barilari - grande euforia dopo il derby e grande frustrazione dopo il Pescara. Abbiamo dovuto lavorare molto sulla testa, i ragazzi devono capire che non sempre le prestazioni buone non portano punti, arriveranno anche quelli. Pochi cartellini? E' un fattore positivo, non ne prendiamo per proteste e questo è un bel risultato, i ragazzi pensano a giocare e credo che sia giusto così".