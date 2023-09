Sestri Levante, niente impresa: la Torres capolista batte i corsari

Ancora una volta il Sestri Levate gioca alla pari, ma non riesce a portare a casa punti. La squadra di Barilari riesce a tenere testa alla capolista del girone B di Serie C Torres che però sbanca Carrara 1-0, stadio di casa per i corsari fino a quando il Sivori non sarà pronto, e mette a segno la quinta vittoria in altrettante gare di campionato. I liguri restano invece fermi al palo e in classifica hanno tre punti conquistati nel derby con l'Entella, per il resto tutte sconfitte con il calendario che non è stato di certo un alleato.

Sestri Levante-Torres 0-1, la cronaca

Barilari cambia il suo Sestri alla terza partita in una settimana, fuori Regini in difesa, Pane torna al centro con Oliana, e Podda si inserisce a destra. In mediana scala Gala, ma è l'attacco a essere rivoluzionato, vicino al solito Candiano giocano Forte e Toci.

Parte meglio la capolista che al 10' trova la prima conclusione con Zecchi. La prima palla gol è però del Sestri che va vicinissimo al vantaggio al 17' con Forte che conclude dal limite e Zaccagno si salva respingendo sulla traversa. I corsari prendono coraggio e passata la metà della frazione ci prova anche Pane, senza fortuna. Nel finale è il solito Zecchi a creare problemi ma il suo tiro strozzato finisce sul fondo.

L'inizio di ripresa è da incubo per i padroni di casa che al 47' sono sotto, Ruocco fa da sponda ancora per Zecchi che questa volta aggiusta la mira e fulmina Anacoura. Il Sestri risponde subito, passano sette minuti ed è ancora Forte a rendersi pericoloso ma il suo colpo di testa non trova la porta. I cambi e qualche ammonizione spezzettano la gara, togliendo ritmo ai corsari che prima della fine hanno ancora un guizzo con Pane che però non trova la porta e non di poco.

Sestri Levante-Torres 0-1, il tabellino

Reti: 47' Zecchi

Sestri Levante (4-3-3) Anacora, Podda (78' Troiano), Oliana, Pane, Furno; Parlanti, Raggio Garibaldi, Gala; Forte (86' Conti), Toci (67' Busatto), Candiano

Torres (3-4-1-2) Zaccagno, Antonelli (29' Fabriani), Idda, Dametto; Pelamatti, Kujabi, Giorico, Zecca; Ruocco (64' Mastinu); Scotto (79' Menabò), Diakite (63' Fischnaller)

Note: ammoniti: Dametto, Fabriani, Diakite, Furno, Oliana, Troiano