Sestri Levante, Barilari: "Perdere così fa male, il gol è un problema"

Il copione è sempre lo stesso da un paio di partite a questa parte, il Sestri Levante gioca bene, tiene il campo anche contro le big del campionato, ma alla fine perde. Con quello di oggi contro la Torres per 1-0 sono quattro i ko in cinque turni nel girone B di Serie C e ancora una volta il risultato punisce severamente i corsari che sfiorano la rete, tengono testa alla capolista del campionato, ma non segnano e vengono così puniti.

Sestri Levante-Torres 0-1, le parole di Barilari

Al termine della gara parla sui social della società rossoblu il tecnico Enrico Barilari: "Faccio fatica a dire qualcosa da diverso rispetto alle altre sconfitte, è evidente che facciamo un errore e veniamo castigati. A livello di gioco siamo soddisfatti facciamo spesso meglio degli altri, però non basta, ci mancano i gol. Il fatto che si sia sbagliato qualcosa sul gol è palese, ma non voglio cercare l'errore del singolo è inutile, il problema è che le occasioni che crei poi non riesci a fare gol. Il problema principale resta sempre questo".

"Secondo me questa cosa del giocare bene e non ottieni è quasi peggio, perchè rischi di perdere fiducia. Perdere in questo modo abbatte completamente la fiducia, dovremo ripartire da zero e lavorare ancora tanto sulla testa".