Sestri Levante-Rg Ticino 3-5: Gonella non basta, corsari al tappeto

Terza sconfitta di fila per il Sestri Levante che oggi viene travolto in casa dopo un primo tempo da incubo dall’ Rg Ticino. La sfida chiave per la salvezza finisce 3-5 e ora i corsari sono di nuovo in zona playout con l’aggravante che molte squadre in questo turno infrasettimanale non hanno giocato a causa delle difficili condizioni climatiche in Piemonte.

Sestri Levante-Rg Ticino 3-5: la cronaca del match

La sfida parte subito malissimo per i padroni di casa che vengono travolti nel solo primo tempo. L’Rg Ticino è in completo controllo del match fin dal 10’ quando Longo infila per la prima volta il pallone in rete. Il Sestri non reagisce e anzi praticamente esce dal match con Fontana al 23’ a raddoppiare per gli ospiti che poi completano il tris con Makota e chiudono la gara.

A quel punto i rossoblu provano a scuotersi ma la rete di Gonella al 51’ è solo un fuoco di paglia. Nel giro di tre minuti infatti Kambo e ancora Longo, tra il 66’ e il 69’, firmano i gol dell’1-5. Passano appena tre giri di lancette e segna Mesina, poi palla in mezzo al campo e nememno un minuto dopo Gonella prova a riportare i padroni di casa in partita. Ormai però è troppo tardi, l’Rg Ticino non deve fare altro che aspettare la fine del match per portarsi a casa tre punti importanti nella corsa salevzza di questa Serie D, girone A.